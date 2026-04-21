Il rinnovo del Consiglio provinciale di Massa-Carrara si terrà sabato 13 giugno 2026, con le urne aperte dalle 8:00 alle 20:00. Il voto si svolgerà su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo gli elettori di Massa e della Lunigiana. La consultazione riguarderà le elezioni per la composizione del nuovo organo amministrativo, con le operazioni che si svolgeranno in un'unica giornata.

Il rinnovo del Consiglio provinciale di Massa-Carrara si giocherà sabato 13 giugno 2026, con le operazioni elettorali che si svolgeranno dalle ore 8:00 fino alle 20:00. Il presidente Roberto Valettini ha ufficializzato la convocazione dei comizi tramite un provvedimento del 20 aprile 2026, delineando una struttura logistica che vede il seggio sdoppiarsi tra la città di Massa e il territorio della Lunigiana. La decisione di distribuire le operazioni di voto non è solo tecnica, ma risponde a una necessità di equità territoriale. Mentre il nucleo centrale delle votazioni sarà concentrato nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale a Massa — sede destinata ai cittadini di Carrara, Massa e Montignoso — una sottosezione dedicata sarà allestita ad Aulla, in via Pisacane 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni Massa-Carrara: il voto si divide tra Massa e la Lunigiana

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