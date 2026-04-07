Anmic Massa-Carrara | nuovo vertice e sfida per la disabilità

Durante un congresso svoltosi tra il Museo Ugo Guidi e la sala consiliare del Comune di Massa, Roberto Pistone è stato confermato alla guida dell’Anmic di Massa-Carrara. L’evento ha coinciso con l’inizio della terza fase della sperimentazione nazionale per il nuovo metodo di accertamento della disabilità. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti e membri dell’associazione, concentrandosi sulle sfide legate alla disabilità nella regione.

Roberto Pistone torna a guidare l’Anmic di Massa-Carrara durante un congresso che ha coinciso con l’avvio della terza fase della sperimentazione nazionale per il nuovo accertamento della disabilità, evento svoltosi tra il Museo Ugo Guidi e la sala consiliare del Comune di Massa. L’undicesimo appuntamento quinquennale dell’associazione ha la rielezione per acclamazione di Pistone alla presidenza. Accanto a lui, sono state confermate Giulia Brandolini nel ruolo di vice presidente e Domenico Ceccotti come segretario. Il nuovo consiglio provinciale, che rimarrà in carica fino al 2031, vede la partecipazione di diversi membri, tra cui alcuni riconfermati e altri eletti: Vanessa Raffa, Giacomo Aliboni, Angiolo Batignani, Francesco Vannucci, Serena Sergi, Sara Lazzini e Paola Cacciatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anmic Massa-Carrara: nuovo vertice e sfida per la disabilità Nuovo presidente ANMIC: Santisi sfida la burocraziaNel cuore della provincia mantovana, il dottor Maurizio Santisi ha assunto la guida dell’ANMIC locale, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per... Volley Serie B: esulta la Pallavolo Massa Carrara. Vittoria dopo 9 sconfitteMASSA CARRARA 3 SACMA GROUP CECINA 1 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi,...