Martina Righi ha vinto il titolo Europeo Gold dei superpiuma ad Arenzano, battendo al termine di un combattimento intenso la pugile spagnola Almudena Alvarez. La vittoria è arrivata dopo tutti e tre i round, con giudici che hanno deciso in suo favore. La pugile italiana si è aggiudicata la cintura continentale durante la gara disputata davanti a un pubblico numeroso.

La pugile azzurra supera la spagnola Almudena Alvarez al termine di un match combattuto e si aggiudica la cintura continentale European Gold della categoria superpiuma. Grande successo per Martina Righi, che al PalaCorradi di Arenzano ha conquistato il titolo Europeo Gold dei pesi superpiuma. L’azzurra ha avuto la meglio sulla spagnola Almudena Alvarez nella sfida valida per la cintura continentale della categoria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Martina Righi conquista il titolo Europeo Gold dei superpiuma ad Arenzano

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