martina carbonaro a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne uccisa

Uno striscione che ricordava una ragazza di 14 anni uccisa è stato dato alle fiamme. Pochi giorni fa, inoltre, ignoti hanno danneggiato la targa posta sulla panchina rossa dedicata alla stessa ragazza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o motivazioni. La polizia sta indagando per identificare i responsabili degli atti vandalici.

Ad Afragola (Napoli), è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini., A coordinare gli accertamenti, finalizzati a scoprire innanzitutto se si sia trattato di un atto deliberato, è il comandante della polizia locale di Afragola, il colonnello Antonio Piricelli. Nella zona non sono presenti i sistemi di videosorveglianza e ora gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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