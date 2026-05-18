Martina Carbonaro 14enne uccisa dall’ex a colpi di pietra | domani al via il processo a Napoli

Domani si terrà a Napoli la prima udienza del processo relativo all'omicidio di una ragazza di 14 anni, avvenuto il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. L'udienza si svolgerà davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise. L’accusa riguarda il presunto omicidio commesso dall’ex, che avrebbe colpito la vittima con una pietra. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

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Tempo di lettura: < 1 minuto È fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l’ omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. Alla sbarra l’ex fidanzato 19enne, Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che confessò il delitto dopo aver persino finto di partecipare alle ricerche della minore. Il processo in Corte d’Assise si apre dopo la decisione del gup di Napoli Nord, che ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dal legale dell’imputato. Una scelta obbligata per legge: l’istanza di rito alternativo (che avrebbe garantito lo sconto di un terzo della pena) è stata dichiarata inammissibile in virtù delle pesanti aggravanti contestate dai pm. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex a colpi di pietra: domani al via il processo a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex: processo al via il 19 maggio. La madre:... Sullo stesso argomento Martina Carbonaro, la studentessa uccisa dall?ex. Fissata la prima udienza: il 2 aprile in aula Alessio TucciSi terrà il prossimo due aprile dinanzi al gup Sordetti del Tribunale di Aversa la prima udienza del processo sull’omicidio di Martina Carbonaro. Martina Carbonaro uccisa dall’ex a 14 anni ad Afragola, oggi l’udienza preliminareSi terrà oggi l'udienza preliminare per il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex, il 19enne Alessio Tucci, ad Afragola (Napoli). Martina Carbonaro uccisa dall'ex a colpi di pietra: domani al via il processo a NapoliÈ fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio ... msn.com Martina Carbonaro uccisa a 14 anni: a processo l’ex fidanzato Alessio Tucci. Le urla dei familiari: AssassinoAveva solo 14 anni. È stata uccisa dall’ex fidanzato dopo aver detto no. Ora per Martina Carbonaro si apre il processo. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli Nord, Pia Sordetti, ... leggo.it