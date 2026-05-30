Uccisa dall’ex fidanzato a fuoco lo striscione di Martina Carbonaro

Notizia in breve

A Afragola, in provincia di Napoli, un uomo ha ucciso la ex fidanzata e ha dato fuoco a uno striscione dedicato a lei. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. La donna è stata trovata morta dopo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’omicidio.