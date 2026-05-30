Uccisa dall’ex fidanzato a fuoco lo striscione di Martina Carbonaro
A Afragola, in provincia di Napoli, un uomo ha ucciso la ex fidanzata e ha dato fuoco a uno striscione dedicato a lei. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. La donna è stata trovata morta dopo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’omicidio.
Tempo di lettura: < 1 minuto Indagini in corso, ad Afragola, in provincia di Napoli, dove è andato a fuoco lo striscione che ricordava la quattordicenne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa in un cantiere abbandonato nello stadio Moccia, dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, reo confesso e sotto processo per omicidio volontario aggravato. A coordinare gli accertamenti, finalizzati a scoprire innanzitutto se si è trattato di un atto deliberato, è il comandante della Polizia Locale di Afragola, il colonnello Antonio Piricelli. Nella zona non sono presenti i sistemi di videosorveglianza e ora gli agenti stanno ascoltando alcuni.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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