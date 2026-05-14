IL VIDEO | Sfruttamento del lavoro nelle campagne | maxi servizio di controllo nelle aziende agricole

Nella provincia di Latina, sette aziende agricole, tra cui alcune cooperative, sono state oggetto di un ampio controllo da parte della guardia di finanza. L’intervento ha coinvolto territori come Sezze, Pontinia, Cisterna, Priverno e Fondi. L’operazione ha riguardato l’indagine sul rispetto delle norme sul lavoro nelle campagne, con verifiche che hanno interessato diverse strutture agricole. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle ispezioni o su eventuali sanzioni.

Ha interessato sette aziende agricole della provincia di Latina, alcune anche in forma di cooperativa - tra i territori di Sezze, Pontinia, Cisterna, Priverno e Fondi - il vasto servizio di controllo da parte della guardia di finanza contro lo sfruttamento del lavoro.Nel corso delle verifiche è.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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