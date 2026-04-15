A Rimini si sono verificati diversi episodi di violenza contro le forze dell’ordine. Durante una lite vicino alla stazione ferroviaria, un poliziotto è stato ferito al volto. Nella stessa giornata, un vice ispettore in Questura ha rischiato il soffocamento. Contestualmente, sono stati effettuati un maxi sequestro e diverse azioni che hanno coinvolto le forze dell’ordine, rendendo la situazione tesa e preoccupante.

Un poliziotto ferito al volto durante una lite nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini e un vice ispettore che ha rischiato il soffocamento in Questura segnano una serie di episodi di violenza contro le forze dell’ordine che hanno scosso la sicurezza locale. Il Sap, sindacato autonomo di polizia, ha espresso il proprio sdegno per questi attacchi subiti dagli agenti mentre operavano per garantire l’ordine pubblico. Violenza e impunità: la cronaca degli scontri a Rimini. La tensione è esplosa nell’area della stazione di Rimini, dove un uomo straniero ha trasformato un intervento per sedare una discussione in un brutale assalto. L’individuo, utilizzando una bottiglia di vetro come arma, ha colpito un agente al viso con un pugno, infliggendogli lesioni fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, terrore per la polizia: tra aggressioni e maxi sequestro

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