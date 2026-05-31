Dopo aver sbagliato il rigore decisivo, Gabriel rimane immobile e visibilmente sconvolto. Marquinhos, invece, interrompe i festeggiamenti e si avvicina immediatamente al portiere, mostrandogli vicinanza e supporto. Il gesto di Marquinhos viene visto come un segno di solidarietà tra i compagni di squadra in un momento di grande delusione. La scena si svolge subito dopo l’errore durante la partita, con i giocatori che si riuniscono intorno a Gabriel.

Gabriel sbaglia il rigore decisivo e resta immobile, devastato. Mentre i compagni del Psg corrono a festeggiare la seconda Champions League consecutiva, Marquinhos fa qualcosa che sta facendo il giro del mondo: il capitano parigino si dirige subito verso il connazionale dell’Arsenal per abbracciarlo e consolarlo. Un gesto di sportività e leadership che vale quanto una vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquinhos lascia i festeggiamenti e corre da Gabriel: il suo gesto emoziona il mondo

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