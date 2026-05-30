Marquinhos è l'unico del PSG che non esulta per la Champions | deve correre a consolare Gabriel

Dopo la vittoria in Champions League, Marquinhos non ha festeggiato con i compagni del PSG. Invece, si è diretto subito verso Gabriel, dell'Arsenal, che aveva sbagliato il rigore decisivo. Mentre gli altri celebravano, il difensore brasiliano ha abbracciato il giocatore avversario, lasciando intendere un gesto di solidarietà. La scena si è svolta subito dopo la conclusione della partita, nel momento in cui si festeggiava il risultato.

Invece di esultare come tutti i compagni del PSG per il trionfo in Champions, Marquinhos è corso ad abbracciare Gabriel dell'Arsenal protagonista dell'errore decisivo dal dischetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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