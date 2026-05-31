Marc Marquez e Pecco Bagnaia si sono confrontati su una questione specifica, con opinioni divergenti. Marquez ha dichiarato di non avere tempo da dedicare alla discussione, mentre Bagnaia ha espresso la sua posizione. La differenza di vedute riguarda un tema in particolare, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze dello scontro. L'incontro tra i due piloti si è svolto in modo diretto, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

In Ducati convivono due campioni che vedono il mondo in maniera molto diversa. Non è una novità. Basta ascoltare le loro interviste, osservare come vivono i weekend di gara o semplicemente seguire il modo in cui si rapportano all’ambiente che gira attorno alla MotoGP. Pecco Bagnaia e Marc Marquez condividono il box, ma spesso sembrano appartenere a due universi differenti. Bagnaia è più riflessivo, più legato al lavoro interno del team, alle riunioni tecniche, all’analisi dettagliata di ogni aspetto della moto. È il pilota che vuole capire tutto, controllare ogni passaggio, confrontarsi continuamente con gli ingegneri. Marquez invece ha sempre avuto un approccio molto diverso. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Marquez contro Bagnaia, la resa dei conti: “Non ho tempo”

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