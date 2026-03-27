L’ho querelato Sonia Bruganelli resa dei conti con lui | il retroscena

Nelle ultime ore si è sviluppata una vicenda legale tra Sonia Bruganelli e un’altra persona a lei vicina. La questione riguarda una querela presentata dalla Bruganelli, che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le due parti, con dettagli ancora da chiarire nelle sedi competenti.

Si apre un nuovo capitolo nello scontro tra Sonia Bruganelli e l’altra persona che era vicina a lei, una vicenda che nelle ultime ore ha assunto contorni legali. La produttrice e volto televisivo ha infatti deciso di querelare il noto manager dopo alcune dichiarazioni contenute nel suo libro L’Uragano – Soli, fulmini e saette, in cui vengono affrontati anche presunti retroscena legati alla sua vita privata e al matrimonio con Paolo Bonolis. La questione è emersa pubblicamente durante la partecipazione di Bruganelli al format YouTube Non è la Tv, condotto da Andrea Parrella insieme a Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello. In quell’occasione, la 52enne ha chiarito la sua posizione, senza lasciare spazio a interpretazioni: “Di quelle dichiarazioni sono andata a parlare nelle sedi opportune. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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