È stato pubblicato un saggio che analizza l’evoluzione del termine “antisemitismo” nel tempo. L’autore ripercorre le sue origini storiche, dal periodo dell’età della fede fino ai Lumi, e ne descrive l’uso nei contesti occidentali e islamici. Il testo esamina come il termine sia stato impiegato in varie epoche e culture, evidenziando le sue trasformazioni semantiche e il suo impiego in differenti contesti storici. La ricerca si concentra sui mutamenti linguistici e sull’uso del termine nel corso dei secoli.

Saggi Nel saggio Einaudi «Sull’antisemitismo», lo storico inglese Mark Mazower ne individua la nascita nella seconda metà del XIX secolo: non sarebbe, dunque, un aggiornamento dell’antigiudaismo Saggi Nel saggio Einaudi «Sull’antisemitismo», lo storico inglese Mark Mazower ne individua la nascita nella seconda metà del XIX secolo: non sarebbe, dunque, un aggiornamento dell’antigiudaismo Per quanto abbondante, la storiografia sull’antisemitismo è fatta di opere che, per la maggior parte, circoscrivono il problema entro frontiere nazionali, raramente estendendosi a una prospettiva globale: la più importante di queste, scritta da Léon Poliakov, comprende quattro volumi e risale agli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Mark Mazower, dall’età della fede all’età dei Lumi, dall’Ovest all’Islam: parabola di una parola

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