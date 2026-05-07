Anche in Abruzzo un nuovo percorso terapeutico per il passaggio dei pazienti reumatici dall' età pediatrica a quella adulta

In Abruzzo si avvierà un nuovo percorso terapeutico dedicato ai pazienti reumatici in fase di passaggio dall’età pediatrica a quella adulta. Verranno adottate linee guida aggiornate e conformi ai protocolli nazionali per garantire continuità nelle cure. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione clinica delle persone coinvolte, seguendo procedure standardizzate e precise. La realizzazione del progetto coinvolge specialisti di diverse discipline e strutture sanitarie della regione.

Sarà realizzato anche in Abruzzo un percorso diagnostico-terapeutico aggiornato e nuove linee guida che rispettino i protocolli nazionali per quanto riguarda il passaggio dei pazienti reumatici dall'età pediatrica a quella adulta. La decisione arriva a seguito della prima riunione del tavolo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate “La Scatola”: Secondo pubblica il nuovo EP, un diario senza filtri sul passaggio all’età adultaC’è un momento, prima o poi, in cui ci si rende conto che crescere non è un salto netto, ma una serie di piccoli cedimenti: notti insonni, pensieri... Stain, con “Aquiloni” il passaggio all’età adulta diventa indie rock tra memoria e consapevolezzaGli Stain tornano con “Aquiloni”, il nuovo singolo che segna un ulteriore passo nel percorso della band pugliese. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Malattie rare in Abruzzo: finalmente un coordinamento con sede, personale dedicato e autonomia - OMaR; Didacta Italia arriva in Abruzzo, dal 21 al 23 ottobre 2026; Viaggio in Abruzzo, dove i piccoli borghi rinascono grazie al turismo rurale; Incontro Agenas-Regione sul nuovo monitoraggio delle liste d’attesa. Malattie reumatiche. Abruzzo verso un nuovo percorso di transizione dall’età pediatrica a quella adultaUn percorso diagnostico-terapeutico aggiornato e nuove linee guida che rispettino i protocolli nazionali. La necessità di una revisione del modello di presa in carico era stata sollevata dalle ... quotidianosanita.it Il cinema di montagna e sulla montagna ha un nuovo laboratorio, tra Valle d’Aosta e AbruzzoArriva un nuovo spazio per raccontare la montagna attraverso il cinema. E a farlo saranno giovani under 35 che si cimenteranno nella produzione di un cortometraggio o documentario breve ... dire.it Il Capoluogo D'Abruzzo. Jarabe De Palo · Bonito. Che meraviglia Piazza Palazzo con il suo nuovo stile e il nuovo ledwall #ilcapoluogodabruzzo - facebook.com facebook RIGHT TO STAY: l’Abruzzo è pronto a essere regione pilota contro lo spopolamento. A Bruxelles ho ribadito che il diritto di restare nella propria terra si difende con servizi, infrastrutture e opportunità. #RightToStay #Abruzzo #AreeInterne x.com