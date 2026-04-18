Chiara Balistreri è una donna che ha condiviso pubblicamente la sua esperienza di maltrattamenti subiti dall’ex fidanzato, Gabriel Constantin. La sua storia è stata raccontata in diverse trasmissioni televisive negli ultimi anni, diventando una testimonianza molto discussa. La sua età, la carriera e i dettagli sui maltrattamenti sono stati oggetto di approfondimenti e discussioni pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico sulla problematica della violenza di genere.

La storia di Chiara Balistreri è diventata negli ultimi anni una delle testimonianze più forti e dolorose raccontate in televisione. La giovane, oggi 23enne, ha scelto di trasformare la propria esperienza in un messaggio di consapevolezza e denuncia, portando alla luce un percorso di violenze fisiche e psicologiche che l’hanno segnata profondamente. Chiara ha ripercorso gli anni vissuti accanto all’ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato per maltrattamenti e poi scarcerato, una notizia che ha nuovamente sconvolto la sua serenità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Balistreri 🤍 (@chiara.balistreri) Oggi Chiara vive a Venezia con il nuovo compagno, lontana da quel passato che per anni l’ha imprigionata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Chiara Balistreri: età, carriera e la storia dei maltrattamenti subiti dall’ex fidanzato Gabriel Constantin

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