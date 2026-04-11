Foto storiche locandine abiti | a quasi 100 anni dalla nascita una mostra a Parigi su una Marilyn Monroe diversa Il video di Amicait

A quasi 100 anni dalla nascita, a Parigi si tiene una mostra dedicata a una Marilyn Monroe diversa dal solito. L’esposizione include fotografie, locandine storiche come quella di Niagara, scene da film come Gli uomini preferiscono le bionde e abiti dell’epoca. La mostra presenta materiali originali e immagini inedite della star, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua immagine pubblica e privata.

(askanews) – Foto, storiche locandine come quella di Niagara, scene da film come Gli uomini preferiscono le bionde, abiti. A Parigi una mostra celebra Marilyn Monroe a quasi 100 anni dalla sua nascita (1 giugno 1926), ripercorrendone la vita e mettendo in luce il suo ruolo di artista, oltre a quello di sex symbol. GUARDA LE FOTO Dieci segreti di bellezza (poco noti) di Marilyn Monroe, eterna diva dal fascino senza tempo. Alla Cinémathèque francaise l’esposizione punta sulla Marilyn attrice attenta a scegliere i ruoli: dalla rapida ascesa a Hollywood alle leggende che accompagnarono la sua breve ma impressionante carriera. Scomparsa a soli 36 anni, Monroe, secondo la curatrice Florence Tissot, fu molto meno ingenua della sua rappresentazione sullo schermo. 🔗 Leggi su Amica.it

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