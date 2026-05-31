Maria Lazar la matita sia per me un’arma

Maria Lazar ha dichiarato di considerare la matita un’arma. La frase è stata pronunciata in un contesto non specificato, senza ulteriori dettagli su eventi o motivazioni. Non ci sono informazioni su un episodio preciso o su eventuali azioni concrete legate a questa affermazione. Il testo si limita a riportare le parole di Lazar senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

Novecento austriaco Scritto tra il 1928 e il 1929, «Quattro volte me» è un romanzo modernista, che giaceva fra i fogli ingialliti dell’autrice viennese, conosciuta e ignorata dall’intellighenzia del tempo: da Adelphi Novecento austriaco Scritto tra il 1928 e il 1929, «Quattro volte me» è un romanzo modernista, che giaceva fra i fogli ingialliti dell’autrice viennese, conosciuta e ignorata dall’intellighenzia del tempo: da Adelphi Ci sono romanzi che hanno attraversato il Novecento da clandestini: dimenticati in qualche scatola, sepolti negli archivi o sopravvissuti alle fughe dei loro autori, hanno pazientato a lungo prima di incontrare chi li leggesse. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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