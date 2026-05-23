Strage di Capaci commemorazione davanti l’albero Maria Falcone ‘memoria non sia sterile’

Da ildifforme.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17.58 a Palermo si sono radunate centinaia di persone davanti all’albero Falcone per ricordare la strage di Capaci. La sorella di Falcone era presente all’evento. Durante la commemorazione, Maria Falcone ha sottolineato che la memoria non deve essere sterile. L’iniziativa si è svolta senza ulteriori interventi pubblici o discorsi ufficiali.

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Oggi a Palermo alle 17.58 centinaia di persone davanti l'albero Falcone che ricorda la strage di Capaci, presente anche la sorella Maria Oggi si commemoral’anniversario della morte di Giovanni Falcone che 34 anni fa venne coinvolto nella strage di Capaci a causa della mafiae 75 giorni dopo le stesse sorti toccarono aPaolo Borsellino. Centinaia di volontari e giovanissimi si sono riuniti davanti l’albero commemorativo a Palermo dove, dopo un minuto di silenzio,Maria Falconeha tenuto un discorso importante. Ha mostrato la paura che ben presto tutto ciò possa essere dimenticato, sottolineando come oggi, in occasione di questa commemorazione, si sia ritrovata sola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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