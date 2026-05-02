? Cosa scoprirai Come può il desiderio di successo trasformarsi in una trappola mortale?. Chi ha davvero causato la vulnerabilità della giovane Rosa Lazar?. Perché la critica giudica eccessiva la componente romantica del film?. Cosa nasconde la vera dinamica dietro il caso di Perugia?.? In Breve Jasmine Trinca interpreta la donna d'ordine Cristina Camponeschi nel contesto di Perugia.. Michele Riondino interpreta lo psicologo infantile Stefano Mangiaboschi durante le indagini.. Filippo Timi interpreta il vicequestore impegnato nella risoluzione del caso giudiziario.. La sceneggiatura è firmata da Francesco Piccolo e Laura Paolucci.. A Perugia una quindicenne moldava viene ritrovata in un fosso con segni di violenza, innescando un’indagine che esplora i confini tra realtà e percezione umana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Archibugi con Illusione: il caso di Rosa Lazar tra realtà e finzione

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Illusione, recensione: Francesca Archibugi riflette sull'alterazione della realtàLa regista porta in scena una storia senza tempo, mischiando toni, drammi e umori.

Tra IA e nuovi miti: la metamorfosi del cinema tra realtà e finzioneL’immagine che proiettiamo sul grande schermo non è mai stata così fragile e, al contempo, così potente.

Contenuti utili per approfondire

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Illusione, presentato il nuovo film di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca: uscita il 7 maggioIl film, scritto dalla stessa Archibugi con Laura Paolucci e Francesco Piccolo, è prodotto da Fandango con Rai Cinema e si inserisce nel solco di un cinema attento alla dimensione umana e psicologica ... corrieredellosport.it

Francesca Archibugi racconta Illusione, tra noir, adolescenza e verità nascosteC’è un corpo che riemerge da un fosso, nella periferia di Perugia. Indossa un completo d’alta moda, respira a fatica, non parla. Da qui parte Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi, in sala c ... repubblica.it

Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca) è la sostituta procuratrice incaricata del misterioso caso di Rosa Lazar. #ILLUSIONE, il nuovo film diretto da Francesca Archibugi, dal 7 maggio in programmazione al Megaplex https://www.megaplex-stardust.com/newsl - facebook.com facebook

Per Rosa Lazar, giovanissima e con un passato inconfessabile, la realtà è diventata un luogo estraneo. #ILLUSIONE, il nuovo film di Francesca Archibugi, dal 7 maggio al cinema. x.com