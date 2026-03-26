Marco Bezzecchi | Ogni GP ha una sua storia si riparte sempre da zero

Al terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, in programma ad Austin, in Texas, il pilota si presenta come leader della classifica generale. In una breve dichiarazione, ha affermato che ogni Gran Premio ha una propria storia e che si riparte sempre da zero.

Marco Bezzecchi si presenta al via del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP ad Austin, in Texas, da leader della classifica iridata. Il pilota dell’Aprilia, trionfante in Brasile, ha posto l’accento sul magic moment vissuto dalla scuderia di Noale, vista la doppietta che c’è stata con Jorge Martin (2° alle spalle del romagnolo nella domenica brasiliana). Moto di Noale che si è dimostrata molto performante nelle prime due apparizioni stagionali e sarà interessante capire se il rendimento sarà il medesimo su una pista particolare come quella degli States, su uno dei tracciati in cui lo spagnolo Marc Marquez ha dimostrato più volte di fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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