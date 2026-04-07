Una giovane artista filippina sta attirando l'attenzione a livello internazionale grazie al successo del suo brano “Downtown Girl”. Originaria di Carcar, Cebu, ha visto la sua musica conquistare le classifiche e ottenere riconoscimenti. Nel frattempo, il suo progetto “Downtown Stories” ha superato ogni aspettativa, consolidando la sua presenza nel panorama pop moderno. La sua ascesa rappresenta un fenomeno in crescita nel settore musicale globale.

C’è un nuovo nome destinato a dominare il panorama pop internazionale, Angele Lapp. Originaria di Carcar, Cebu, la giovane artista filippina sta rapidamente emergendo come una delle voci più potenti e autentiche del nuovo P-Pop moderno. Scoperta grazie a intense e coinvolgenti cover online che hanno messo in luce la sua straordinaria capacità vocale e la sua autenticità, Angele ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico e dell’industria, firmando con Popolo Music Group. Oggi, quel talento si sta trasformando in un vero fenomeno globale. Il suo singolo di debutto, “Downtown Girl”, prodotto da Pooh Lunt, non è solo una canzone, è una dichiarazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Angele Lapp conquista la scena globale: “Downtown Girl” esplode, mentre Downtown Stories supera ogni aspettativa

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