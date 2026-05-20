Castiglione | il nuovo belvedere sul mare sarà dedicato ad Alex Zanardi

Il nuovo punto panoramico sul mare nel comune di Castiglione sarà intitolato ad Alex Zanardi. La località scelta si trova in una zona specifica del territorio comunale, con una vista diretta sulla costa. La decisione di dedicare il belvedere è stata condivisa con il Comune da un gruppo di cittadini e rappresentanti locali. La posa della targa commemorativa è prevista nelle prossime settimane, durante una cerimonia pubblica. La zona sarà accessibile al pubblico e dotata di servizi per la fruizione del panorama.

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