Marc Marquez ha dichiarato di aver dato tutto fino a che il fisico ha retto, aggiungendo di aver sofferto molto negli ultimi giri. Al termine del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, si è mostrato soddisfatto. La sua prestazione si è conclusa con una gara intensa e faticosa, che ha richiesto massimo impegno fino all’ultimo istante.

Marc Marquez è sicuramente soddisfatto al termine del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello il pilota nove volte campione del mondo ha conquistato una settimana posizione che, per un fuoriclasse del suo calibro non è certo un risultato stellare ma, viste le precarie condizioni fisiche, si tratta comunque di un traguardo importante. Dopo un avvio nel quale ha provato a lottare per il podio, nel finale ha mollato un po’ la presa. Il successo è andato a Marco Bezzecchi davanti al compagno di team Jorge Martin che ha chiuso a 3.5 secondi, mentre il podio è stato completato da Pecco Bagnaia a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Ho dato tutto fino a che il fisico ha retto. Nel finale ho sofferto molto”

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