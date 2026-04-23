Samanta Togni ha raccontato di aver affrontato problemi legati ai disturbi alimentari e di aver trovato supporto nel suo figlio, che le avrebbe dato la forza di iniziare il percorso di guarigione. La ballerina ha spiegato che, dopo aver vissuto questa esperienza, la sua vita è cambiata e ha iniziato a sentirsi meglio. La sua testimonianza si inserisce in una narrazione più ampia sui legami familiari e sulle sfide personali.

Un figlio può davvero cambiare tutto. A volte sconvolge i piani, altre volte li rimette in ordine. È questo il filo conduttore del racconto di Samanta Togni, ospite di Caterina Balivo a La volta buona nella puntata del 22 aprile, in cui la conduttrice ha ripercorso uno dei momenti più complessi della sua vita. Un periodo segnato da un disturbo alimentare che l’aveva portata a pesare appena 44 chili, e da una fragilità profonda che, nel tempo, ha trovato una via d’uscita inattesa: la maternità: “Ho sofferta di disturbi alimentari. Sono stata aiutata dalla mia famiglia, mia mamma mi è stata molto vicino. Io ero molto giovane, ho avuto un figlio a 20 anni, quando sono rimasta incinta le mie priorità sono cambiate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho sofferto di disturbi alimentari, mio figlio mi ha salvata. Da quel momento è cambiato tutto e ho iniziato a guarire”: così Samanta Togni

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Samanta Togni: «Ho sofferto di disturbi alimentari, sono arrivata a pesare 44 chili. Diventare mamma mi ha salvata»Un figlio può stravolgere la vita e, talvolta, può anche salvarla. Samanta Togni, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha ricordato ... msn.com