Il presidente di un ente locale ha dichiarato che il fiume Candelaro non rappresenta una discarica di rifiuti di Capitanata e che il mare non viene usato come discarica. La nota arriva in risposta a polemiche sulla qualità ambientale delle acque e sulla gestione dei rifiuti nella zona. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dati tecnici a supporto delle affermazioni.

Oggi ho documentato con foto e video-denuncia l’ennesimo scempio: le acque del Torrente Candelaro si presentano torbide, scure, maleodoranti, con colorazione da liquami fognari. Tutto l’anno. Da sempre. Questa è la foto: acque marroni, schiuma, moria di ecosistema. Questo è il veleno che ogni giorno arriva alla foce del Candelaro a Siponto, nel Golfo di Manfredonia. Avvelena il mare, la pesca, il turismo, la salute dei cittadini. Mi batto da oltre 40 anni per questo disastro ecologico. Chi inquina il Candelaro sta commettendo un reato continuato contro il territorio di Capitanata. E io chiedo: dove sono le Istituzioni? È possibile che nessuno veda? Che nessuno agisca? Che nessuno bonifichi? - Art. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marasco: “Il Candelaro non è una fogna di Capitanata, il mare non è una discarica”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Epatite A a Napoli, “Tra le possibili cause la rottura di una fogna”A Napoli si sta indagando su un focolaio di epatite A, con una delle ipotesi principali che riguarda la rottura di una condotta fognaria.

La segnalazione di un cittadino: "In via Della Porta da due anni allagamenti per una fogna malfunzionante in un condominio"Un cittadino ha segnalato che da due anni si verificano allagamenti in un condominio di via Modesto della Porta a causa di una fognatura che non...

Temi più discussi: Scarico acque non depurate, Marasco: Grave inquinamento torrente Candelaro e Golfo di Manfredonia; Manfredonia, 5 auto incendiate. Marasco: Non ci pieghiamo ma adesso servono fatti, non solo parole; Manfredonia, Marasco denuncia sversamenti nel Candelaro.

Marasco: Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo, grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia!Marasco: Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo, grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia! Questa sera, percorrendo la ... ilsipontino.net

MANFREDONIA MARASCO Manfredonia, Marasco denuncia sversamenti non depurati nel Candelaro: Grave inquinamento nel Golfo di ManfredoniaMarasco riferisce di aver documentato lo scarico di acque scure, nere e maleodoranti riconducibili al depuratore di San Giovanni Rotondo ... statoquotidiano.it