Un cittadino ha segnalato che da due anni si verificano allagamenti in un condominio di via Modesto della Porta a causa di una fognatura che non funziona correttamente. Secondo quanto riferito, l'acqua proveniente dall’esterno penetra nell’area condominiale, creando problemi ricorrenti che coinvolgono la rete fognaria locale. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci come da due anni ci sia un problema con una fognatura malfunzionante in via Modesto della Porta 23: “Segnalo che è da due anni che mi rientra la fogna dall’esterno all’interno della area condominiale della mia residenza. A tutt’oggi nulla è stato fatto con disagi a livello sanitario e di percorribilità. La questione è stata segnalata all'Aca” La denuncia di un lettore: "Un po' di pioggia e il sottopasso di via Tirino si allaga, poi vogliono fare la Nuova Pescara" . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La segnalazione di un cittadino: "In via Della Porta da due anni allagamenti per una fogna malfunzionante in un condominio"

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