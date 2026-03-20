A Napoli si sta indagando su un focolaio di epatite A, con una delle ipotesi principali che riguarda la rottura di una condotta fognaria. Questa condotta trasporta reflui in mare senza interruzioni tra Pozzuoli e Giugliano, contribuendo potenzialmente alla diffusione del virus. Le autorità stanno verificando se questa rottura possa aver causato il contagio tra la popolazione locale.

Epatite A a Napoli, tra le ipotesi più accreditate c’è la rottura di una condotta fognaria che sversa reflui h24 in mare tra Pozzuoli e Giugliano. Un possibile inquinamento che avrebbe contaminato le acque e i prodotti ittici, rafforzando il legame con i casi registrati, così come confermato anche dall’arrivista Umberto Mercurio intervistato dai nostri microfoni. Un tema che Teleclubitalia denuncia da anni con servizi e inchieste sul territorio. I dati sui campionamenti positivi nei mitili confermano i rischi per la salute pubblica. Ora servono interventi immediati, controlli serrati e risposte chiare per tutelare cittadini e filiera alimentare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Epatite A a Napoli, “Tra le possibili cause la rottura di una fogna”

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