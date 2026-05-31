Maraio Avanti-PSI | Ora una legge per i Festival Giovanili dei Territori per le aree interne per lo sviluppo
Un rappresentante politico ha incontrato i organizzatori dei festival giovanili in Campania. Durante l'incontro, ha annunciato l'intenzione di proporre una legge dedicata ai Festival Giovanili dei Territori e alle aree interne. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo di questi eventi e delle comunità coinvolte. La discussione ha riguardato le modalità di supporto e le eventuali risorse da destinare. Nessuna data è stata ancora fissata per l'eventuale approvazione della legge.
Tempo di lettura: 3 minuti “Ho partecipato a un importante momento di confronto con i rappresentanti dei festival giovanili della Campania. È emersa con forza una richiesta chiara: archiviare definitivamente la stagione dei contributi distribuiti a pioggia e delle logiche clientelari”. Così Enzo Maraio, assessore al Turismo, alla promozione del territorio ed alla transizione digitale, a Margine del Meeting del Mare ad un incontro con i giovani che organizzano Festival in tutta la Campania. “La Campania – ha ricordato – ha già compiuto, con il presidente Fico, passi avanti importanti, aprendo la strada a criteri più trasparenti e meritocratici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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