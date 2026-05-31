Maraio Avanti-PSI | Ora una legge per i Festival Giovanili dei Territori per le aree interne per lo sviluppo

Notizia in breve

Un rappresentante politico ha incontrato i organizzatori dei festival giovanili in Campania. Durante l'incontro, ha annunciato l'intenzione di proporre una legge dedicata ai Festival Giovanili dei Territori e alle aree interne. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo di questi eventi e delle comunità coinvolte. La discussione ha riguardato le modalità di supporto e le eventuali risorse da destinare. Nessuna data è stata ancora fissata per l'eventuale approvazione della legge.