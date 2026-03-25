Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne | a Paestum il 27 marzo confronto tra istituzioni imprese e territori

Il 27 marzo si terrà a Paestum un incontro tra rappresentanti delle istituzioni, università, imprese e comunità locali. L’obiettivo è discutere delle possibili innovazioni da attuare per favorire lo sviluppo delle aree interne. L’evento vedrà la partecipazione di diversi attori coinvolti nel processo di crescita territoriale e sarà incentrato sulla condivisione di proposte e strategie concrete.

Confronto tra istituzioni, università, imprese e comunità locali per promuovere sviluppo, innovazione e resilienza nelle aree interne.. Si svolgerà il prossimo 27 marzo a partire dalle ore 14:00 presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Paestum l’evento “Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, promosso dalla Fondazione Super Sud, con l’obiettivo di attivare un confronto concreto tra istituzioni, università, imprese e comunità locali sulle prospettive di sviluppo dei territori nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). La giornata prenderà il via con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, cui... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne: a Paestum il 27 marzo confronto tra istituzioni, imprese e territori Articoli correlati Giunta regionale, Aree interne al centro dell’agenda: nuova governance per lo sviluppo dei territoriTempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta della Regione Campania, approvando una serie di... Irsap, a confronto istituzioni e imprese sul futuro delle aree industriali sicilianeDigitalizzazione dei servizi, nuova governance delle aree industriali e strumenti innovativi per sostenere le imprese. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Innovazioni possibili Temi più discussi: A Paestum il convegno Innovazioni possibili per lo sviluppo delle Aree Interne; Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne: a Paestum il 27 marzo - Napoli Village -; PAESTUM. Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne: a Paestum il 27 marzo confronto tra istituzioni Archivi; Innovazione digitale e sostenibilità trovano posto nelle aziende italiane. Dall’Rna nuovi possibili trattamenti per i tumori. Lo studio del’IIT e SapienzaScoperta una nuova correlazione tra le molecole di RNA circolari e il tumore pediatrico rabdomiosarcoma. I risultati della ricerca, pubblicati su Nature Communications, aprono una nuova strada ... quotidianosanita.it Innovazione. Nel Lazio c’è uno spazio molto particolare dove è possibile parlarne senza steccatic’è una stanza al secondo piano Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, un edificio lungo la Cristoforo Colombo, una strada di Roma che se la si percorre tutta con fede prima o poi porta al ... quotidianosanita.it Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne: a Paestum il 27 marzo confronto tra istituzioni, imprese e territori Il Presidente della Fondazione Super Sud Giovanni D’Avenia: “Tecnologia, società, economia e ambiente: quattro traiettorie per il futuro de - facebook.com facebook Due progetti uno stesso obiettivo: usare la tecnologia per conoscere meglio il proprio corpo. A #MakerFaireRome abbiamo presentato due innovazioni che si prendono cura della nostra salute: SKID, lo #skincare detector che analizza la pelle per identificarn x.com