Aveta M5s | Presentata in Consiglio regionale la proposta di legge per lo sviluppo delle aree interne

In Consiglio regionale è stata presentata una proposta di legge dedicata allo sviluppo delle zone interne. La proposta, firmata da un rappresentante del Movimento 5 Stelle, mira a intervenire su queste aree. La presentazione ufficiale è avvenuta di recente e il testo è ora all’attenzione dei membri del consiglio. La legge si propone di favorire iniziative di sviluppo e miglioramento nelle zone considerate interne.

“Ho ufficialmente presentato, in Consiglio regionale, una proposta di legge per lo sviluppo delle nostre aree interne. Un atto per riconoscere la Campania Interna come asset strategico e innovativo per la Regione”, dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta. La proposta è stata condivisa e sottoscritta dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Luca Trapanese ed Elena Vignati. La legge, che su questi temi si profila come la più avanzata in Italia, prevede: il rafforzamento della sanità territoriale e dei servizi di prossimità; interventi per sostenere la natalità e la...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aveta (M5s): “Presentata in Consiglio regionale la proposta di legge per lo sviluppo delle aree interne” Notizie correlate "Integrare allevamento e turismo", la proposta per lo sviluppo delle aree interneLe "malghe" modello Alto Adige sui monti dell'Irpinia: è la proposta lanciata dal Direttore del Consorzio Turistico Angelo Mattia Rocco al convegno... Aree interne della Campania: proposta di legge per sviluppo e coesione“Le aree interne non sono un problema da gestire, ma una risorsa strategica su cui investire.