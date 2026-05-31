Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha rivolto un messaggio a Teo Mammucari, dicendo: “Manca un compagno di viaggio, ti voglio bene”. Il commento ha suscitato sorpresa tra i presenti e gli spettatori. La conduttrice ha poi concluso la puntata senza ulteriori dettagli. Nessun altro commento pubblico è stato fatto riguardo alla relazione tra i due. La puntata si è conclusa con questa dichiarazione, lasciando spazio a interpretazioni.

L’ultima puntata stagionale di Domenica In si è chiusa con un momento inatteso che ha attirato l’attenzione del pubblico. Durante i tradizionali saluti finali, Mara Venier ha voluto dedicare un pensiero pubblico a Teo Mammucari, assente in studio per la seconda settimana consecutiva dopo le tensioni emerse nelle ultime settimane con i vertici della Rai. Un passaggio breve ma significativo, arrivato proprio nel momento conclusivo della stagione e davanti alla sedia rimasta vuota del conduttore. Nel ringraziare l’azienda, la redazione e tutti coloro che hanno lavorato al programma, la padrona di casa ha deciso di non ignorare l’assenza del collega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mara Venier rompe il silenzio su Teo Mammucari: “Manca un compagno di viaggio, ti voglio bene”

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Mara Venier rompe il silenzio su Teo Mammucari dopo le battute a Peppe lodice

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