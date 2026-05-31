Manoppello la moda sfida l’isolamento | gala per l’inclusione sociale

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sfilata di moda si terrà presso Villa Briccone a Manoppello, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale. Durante l’evento, alcuni testimonial con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati prenderanno la parola per condividere le loro esperienze. L’iniziativa intende utilizzare la moda come strumento per superare le barriere dell’isolamento, coinvolgendo persone che normalmente trovano difficoltà a partecipare a eventi pubblici.

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? Domande chiave Come può una sfilata di moda abbattere le barriere dell'isolamento?. Chi sono i testimonial che porteranno la loro voce a Villa Briccone?. Cosa accadrà durante la sfilata Fashion Inclusion per promuovere l'integrazione?. Perché il Consolato del Brasile ha deciso di sostenere questo progetto?.? In Breve Evento si terrà il 17 luglio alle ore 19:00 presso Villa Briccone a Manoppello.. Il Consolato Onorario del Brasile di Pescara sostiene l'iniziativa di Adaamanta.. Programma prevede sfilata Fashion Inclusion, cena di gala, musica dal vivo e DJ Lounge.. L'obiettivo è raccogliere fondi per le attività sociali dell'associazione sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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