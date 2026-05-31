? Domande chiave Come può una sfilata di moda abbattere le barriere dell'isolamento?. Chi sono i testimonial che porteranno la loro voce a Villa Briccone?. Cosa accadrà durante la sfilata Fashion Inclusion per promuovere l'integrazione?. Perché il Consolato del Brasile ha deciso di sostenere questo progetto?.? In Breve Evento si terrà il 17 luglio alle ore 19:00 presso Villa Briccone a Manoppello.. Il Consolato Onorario del Brasile di Pescara sostiene l'iniziativa di Adaamanta.. Programma prevede sfilata Fashion Inclusion, cena di gala, musica dal vivo e DJ Lounge.. L'obiettivo è raccogliere fondi per le attività sociali dell'associazione sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manoppello, la moda sfida l’isolamento: gala per l’inclusione sociale

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