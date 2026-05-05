Met Gala il tema Costume Art rende la moda capolavoro dell’Arte

Il Met Gala 2026 si è svolto al Metropolitan Museum of Art di New York e ha avuto come tema “Costume Art”. Durante la serata, le star hanno indossato abiti che richiamano opere d’arte o sono stati concepiti come veri e propri capolavori artistici. L’evento ha attirato molti ospiti e fotografi, creando grande attenzione sui social media e sui media internazionali. La manifestazione ha sottolineato il legame tra moda e arte attraverso creazioni innovative e visivamente sorprendenti.

Moda come capolavoro artistico. Questo il tema del Met Gala 2026. Al Metropolitan Art Museum di New York l’evento risveglia gli archivi e il cuore della moda. Il primo lunedì di maggio 2026, il Costume Institute del Met ha scelto di aprire le sue porte per accogliere la 78esima edizione dell’iniziativa nata nel 1948, il Met Gala per raccogliere fondi, riscrivendo in chiave pop i canoni fashion. Il tema 2026: “Costume Art” Il titolo della mostra e del dress code di quest’anno è Costume Art. L’esposizione mette in dialogo il corpo vestito e la collezione del Met: sculture, dipinti e reperti di oltre 5mila anni di storia dell’arte accanto ai pezzi iconici dell’archivio moda del museo tra pittura, archeologia e design, upcycling museale e sartoria sperimentale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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