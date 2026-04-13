Mantova la moda unisce | laboratorio e sfilata per l’inclusione

Martedì 14 aprile, nei Giardini di Palazzo Te a Mantova, si terrà la diciottesima edizione di un evento dedicato alla moda e all’inclusione. L’appuntamento si svolgerà tra le 9:30 e le 12:30 e prevede un laboratorio seguito da una sfilata. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e punta a promuovere l’integrazione attraverso iniziative legate al mondo della moda.

Martedì 14 aprile, dalle ore 9:30 alle 12:30, i Giardini di Palazzo Te a Mantova ospiteranno la diciottesima edizione di un appuntamento fondamentale per il tessuto sociale locale. L’iniziativa, denominata Il diverso sei tu – Trame di condivisione, si terrà presso la struttura Il Boccio e propone quest’anno un modello rinnovato di partecipazione attraverso l’apertura di un laboratorio dedicato alla creatività e all’incontro. Il valore formativo tra competenze gastronomiche e tutoraggio. L’evento di domani non si limiterà a una semplice manifestazione, ma si strutturerà attorno a un nuovo spazio operativo concepito per accogliere ragazzi e associazioni che operano quotidianamente con le fragilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova, la moda unisce: laboratorio e sfilata per l’inclusione ConEduca 2026: Mantova diventa laboratorio educativoIl territorio mantovano si trasforma a marzo 2026 in un laboratorio vivente dove famiglie, istituzioni e giovani costruiscono insieme il domani. Sport e inclusione: la merenda che unisce due squadreNel cuore della Garfagnana, la tensione di una partita decisa si è trasformata in un momento di condivisione unica.