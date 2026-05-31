Una guida estiva in Trentino propone una serie di eventi dedicati a cibo, natura e attività all’aperto. Durante la stagione calda, si potranno partecipare a degustazioni, escursioni e laboratori in vari paesaggi della regione. Le iniziative si svolgono in ambienti naturali, combinando momenti di convivialità con esperienze sportive e culturali, offrendo un calendario ricco di appuntamenti per chi vuole scoprire il territorio e assaporarne i sapori.

La prossima estate, ormai alle porte, il Trentino si racconta attraverso un calendario di appuntamenti che intreccia paesaggio, gusto e attività open air. Dalle Dolomiti di Brenta alla Valle dei Laghi, dall’Alta Vallagarina al Primiero, il territorio propone esperienze che mettono al centro i sapori locali e il patrimonio enogastronomico, offrendo occasioni di incontro tra natura, cultura e tradizioni. Aperitivi al tramonto, trekking tra malghe, degustazioni di vino e whisky di montagna, passeggiate enogastronomiche e iniziative per famiglie compongono un programma diffuso che accompagna residenti e visitatori lungo tutta la bella stagione.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mangiare e bere bene fra paesaggi e attività: una guida per godersi l’estate in Trentino

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