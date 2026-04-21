Una sera a Milano si trasforma in un'esperienza tra cultura, cibo e svago grazie a un nuovo spazio che riunisce diverse attività sotto un’unica insegna. Qui si possono gustare piatti, ascoltare musica, partecipare a eventi culturali e divertirsi con giochi come le bocce. Il locale si presenta come un luogo multifunzionale, dove ristorazione, produzione culturale e creatività convivono in modo innovativo.

Parquet e oblò A noi è piaciuta molto l'architettura, firmata da Claudio Larcher Design Studio, che ha interpretato l’identità di UFO con un equilibrio tra il rigore dello stile industriale e un senso di accoglienza italiana. Un luogo con tanti richiami internazionali ma profondamente milanese. All’esterno domina il grigio cemento della facciata, interrotto da accenti cromatici intensi, ovvero il rosso, il fucsia e il blu, ispirati all’architettura messicana di Luis Barragán, che introducono un segno caldo e vibrante nel paesaggio urbano. Gli interni combinano parquet dai toni caldi, finiture color sabbia e moquette nell’area lounge, arricchiti da tocchi cromatici e pattern ispirati alla cultura visiva coreana e giapponese, realizzati su misura in pezzi unici.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Una sera da UFO a Milano: cultura, mangiare, bere, giocare a bocce. Ecco come è il nuovo «spazio ibrido» del momento

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