manfredonia si riprende il costa del gargano grazie a bergantino

Notizia in breve

Manfredonia ha riaperto il rally del “Costa del Gargano” con la vittoria di Bergantino. La gara si è svolta oggi, con Bergantino che ha concluso in prima posizione, davanti agli altri concorrenti. La competizione ha visto una partecipazione numerosa, con diverse prove speciali lungo le strade di montagna e le strade provinciali. La manifestazione si è conclusa con la premiazione finale nel centro cittadino.