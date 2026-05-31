Manfredonia si riprende il Costa del Gargano grazie a Bergantino

Da ilsipontino.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Manfredonia ha riaperto il rally del “Costa del Gargano” con la vittoria di Bergantino. La gara si è svolta oggi, con Bergantino che ha concluso in prima posizione, davanti agli altri concorrenti. La competizione ha visto una partecipazione numerosa, con diverse prove speciali lungo le strade di montagna e le strade provinciali. La manifestazione si è conclusa con la premiazione finale nel centro cittadino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

RALLY: “BERGA” SI RIPRENDE IL “COSTA DEL GARGANO”  Navigato da Giovanni D’Errico, il manfredoniano si impone nella corsa pugliese, seconda tappa della Coppa Rally ACISPORT ottava Zona, davanti a Giannetti-Esposito e Troiano-Ceccarelli, tutti su Skoda Fabia.  Manfredonia (FG), 31 maggio 2026 – Sono stati acclamati. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

manfredonia si riprende il costa del gargano grazie a bergantino
© Ilsipontino.net - Manfredonia si riprende il “Costa del Gargano” grazie a Bergantino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fantastico itinerario sul Gargano 5 giorni

Video Fantastico itinerario sul Gargano 5 giorni

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rally Costa del Gargano: il primo passaggio é di Bergantino

Si prepara il Rally Costa del GarganoIl Rally Costa del Gargano 2026 si avvicina e il Gargano Racing Team ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la quinta edizione.

Argomenti più discussi: Pronto al via il Rally Costa del Gargano 2026; SI PREPARA IL RALLY COSTA DEL GARGANO 2026; Rally Costa del Gargano: al via la quinta edizione con 44 equipaggi; Rally Costa del Gargano, il Comune di Manfredonia sostiene l’edizione 2026.

PRONTO AL VIA IL RALLY COSTA DEL GARGANO 2026: QUARANTAQUATTRO EQUIPAGGI, GRANDI RITORNI E LO SPETTACOLO TRA MONTAGNA E MARE.Tutto pronto per il Rally Costa del Gargano 2026. 44 equipaggi al via tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo: scopri il programma e i favoriti. rallyssimo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web