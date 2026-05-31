Manfredonia si riprende il Costa del Gargano grazie a Bergantino
Manfredonia ha riaperto il rally del “Costa del Gargano” con la vittoria di Bergantino. La gara si è svolta oggi, con Bergantino che ha concluso in prima posizione, davanti agli altri concorrenti. La competizione ha visto una partecipazione numerosa, con diverse prove speciali lungo le strade di montagna e le strade provinciali. La manifestazione si è conclusa con la premiazione finale nel centro cittadino.
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