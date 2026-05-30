Rally Costa del Gargano | il primo passaggio é di Bergantino

Notizia in breve

La seconda tappa del Rally Costa del Gargano 2026 è partita da Manfredonia. La prova speciale di Monte Sant’Angelo è stata vinta dalla vettura Skoda Fabia di un pilota locale, che ha preceduto Troiano e D’Alto. La gara si è svolta su strade spettacolari del Gargano, con una classifica provvisoria dominata dalla vettura di Bergantino. La competizione prosegue con altri passaggi e sfide tra equipaggi di diverse regioni.