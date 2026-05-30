Rally Costa del Gargano | il primo passaggio é di Bergantino

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda tappa del Rally Costa del Gargano 2026 è partita da Manfredonia. La prova speciale di Monte Sant’Angelo è stata vinta dalla vettura Skoda Fabia di un pilota locale, che ha preceduto Troiano e D’Alto. La gara si è svolta su strade spettacolari del Gargano, con una classifica provvisoria dominata dalla vettura di Bergantino. La competizione prosegue con altri passaggi e sfide tra equipaggi di diverse regioni.

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La seconda tappa del CRZ ACI Sport partita da Manfredonia con la spettacolare PS di Monte Sant’Angelo dominata dalla Skoda Fabia del manfredoniano davanti a Troiano e D’Alto. Domani alle 18.00, l’arrivo in piazza del Popolo a Manfredonia. Manfredonia (FG), 30 maggio 2026 – E’ iniziata questa sera in piazza dal Popolo a Manfredonia, con il pubblico a salutare la partenza dei quarantaquattro equipaggi - più uno della “Classica”-, la quinta edizione del Rally Costa del Gargano, seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport. I cronometri sono scattati alle 18. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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