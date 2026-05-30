Rally Costa del Gargano | il primo passaggio é di Bergantino
La seconda tappa del Rally Costa del Gargano 2026 è partita da Manfredonia. La prova speciale di Monte Sant’Angelo è stata vinta dalla vettura Skoda Fabia di un pilota locale, che ha preceduto Troiano e D’Alto. La gara si è svolta su strade spettacolari del Gargano, con una classifica provvisoria dominata dalla vettura di Bergantino. La competizione prosegue con altri passaggi e sfide tra equipaggi di diverse regioni.
La seconda tappa del CRZ ACI Sport partita da Manfredonia con la spettacolare PS di Monte Sant’Angelo dominata dalla Skoda Fabia del manfredoniano davanti a Troiano e D’Alto. Domani alle 18.00, l’arrivo in piazza del Popolo a Manfredonia. Manfredonia (FG), 30 maggio 2026 – E’ iniziata questa sera in piazza dal Popolo a Manfredonia, con il pubblico a salutare la partenza dei quarantaquattro equipaggi - più uno della “Classica”-, la quinta edizione del Rally Costa del Gargano, seconda tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport. I cronometri sono scattati alle 18. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
Si prepara il Rally Costa del GarganoIl Rally Costa del Gargano 2026 si avvicina e il Gargano Racing Team ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la quinta edizione.
Leggi anche: Piloti Sipontini pronti per il 5°Rally Costa del Gargano
Temi più discussi: Domenica punti per la CRZ8 al 5° Rally Costa del Gargano; SI PREPARA IL RALLY COSTA DEL GARGANO 2026; Rally Costa del Gargano: al via la quinta edizione con 44 equipaggi; Pronto al via il Rally Costa del Gargano 2026.
Mattiperlecorse. . Quasi 700 piloti in Puglia per tre grandi eventi nello stesso weekend: dal quartier generale del 5° Rally Costa del Gargano il collegamento in diretta di Silvana Sarli e Faby Valentina con il TgNorba Sport e Alessio Casulli Buon Motorsport a tu facebook
PRONTO AL VIA IL RALLY COSTA DEL GARGANO 2026: QUARANTAQUATTRO EQUIPAGGI, GRANDI RITORNI E LO SPETTACOLO TRA MONTAGNA E MARE.Patrocinata da Regione Puglia, European Region of Sport 2026, ACI e Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, la quinta edizione del Rally ... rallyssimo.it
Scuderia Palladio al Rally Costa del GarganoScuderia Palladio al via del Rally Costa del Gargano con Vincenzo Tortorici e Fabio Andrian su Skoda Fabia RS. Gara a Manfredonia 30-31 maggio. vicenzareport.it