Si prepara il Rally Costa del Gargano

Il Rally Costa del Gargano 2026 si avvicina e il Gargano Racing Team ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la quinta edizione. La gara, valida come tappa del CRZ ACI SPORT, si svolgerà il 30 e 31 maggio. I partecipanti interessati possono già iscriversi in vista dell’evento che si terrà nella zona del Gargano.

A lavoro per la quinta edizione tappa del CRZ ACI SPORT in programma il 30 ed il 31 maggio, Gargano Racing Team annuncia l’apertura delle iscrizioni. “Pronti a regalare nuove emozioni in questo nuovo grande evento di Puglia” dichiara il presidente Giovanni Di Bari. A partire da mezzanotte e un minuto di oggi, le iscrizioni sono ufficialmente aperte, con termine fissato alle ore 24 di venerdì 22 maggio. L’edizione 2026 presenterà alcune novità come la partenza e l’arrivo in piazza del Popolo a Manfredonia, il leggero accorciamento della PS Monte Sant’Angelo, e la rivisitazione della Piesse “Mattinata”. I dettagli della corsa saranno presto svelati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Si prepara il Rally Costa del Gargano Rally del gargano 2003 i video di rallysprint Notizie correlate Le guide del Gargano fanno rete: 31 guide professionistiche si uniscono per il futuro del Garganol’impegno dei singoli professionisti in un’azione collettiva autorevole e riconosciuta. Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace diocesanoDomani, sabato 25 aprile 2026, la nostra Città ospiterà il 50° Rally della Pace diocesano, dal titolo “Verso l’alto… e oltre”: una giornata di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 9° RALLY STORICO COSTA SMERALDA • TROFEO MARTINI; BREAKING: Lombardo vince il Rally Costa Smeralda Storico davanti a Smiderle e Travaglia; Rally Costa Smeralda Storico: motori, memoria e prestigio nel cuore della Sardegna; Rally Costa Smeralda Storico, a Porto Cervo trionfano Lombardo-Consiglio. Harley-Davidson European Spring Rally 2026: Senigallia si prepara ad accogliere migliaia di moto sulla costa adriaticaDal 30 aprile al 3 maggio 2026, la città marchigiana diventa il quartier generale del primo European Spring Rally di Harley-Davidson: quattro giorni di moto, musica live e cultura biker ad ingresso gr ... moto.it Lombardo vince il Rally Costa Smeralda StoricoAngelo Lombardo vince il Rally Storico Costa Smeralda 2026 davanti a Smiderle e Travaglia nel secondo round CIRAS. Angelo Lombardo e Roberto Consiglio ... affaritaliani.it L’adrenalina del Rally Costa Smeralda è ancora nell’aria! Scorrendo queste immagini, il nostro primo grazie va all’incredibile pubblico che ha inondato le strade di passione e calore. Un evento di questa portata prende vita solo grazie a partner d’eccezione. - facebook.com facebook