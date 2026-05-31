manfredonia il caro ricordo della rotonda

Notizia in breve

Nel 1979, la Rotonda di Manfredonia rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. Quel luogo, oggi ricordato con nostalgia, era frequentato quotidianamente da residenti e visitatori, che vi trascorrevano parte del loro tempo. La struttura ha mantenuto un ruolo significativo nel passato della città, diventando un simbolo di quegli anni. La memoria di quegli eventi e di quei momenti rimane viva tra chi ha vissuto quegli anni.