Manfredonia il caro ricordo della Rotonda
Nel 1979, la Rotonda di Manfredonia rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. Quel luogo, oggi ricordato con nostalgia, era frequentato quotidianamente da residenti e visitatori, che vi trascorrevano parte del loro tempo. La struttura ha mantenuto un ruolo significativo nel passato della città, diventando un simbolo di quegli anni. La memoria di quegli eventi e di quei momenti rimane viva tra chi ha vissuto quegli anni.
Manfredonia – MANFREDONIA, 1979. Una mattina d’estate, pace, tranquillità ed il sostegno di un clima sereno. Ci si fermava un pò per dissetarsi con bevande al chiosco accanto al marciapiede della Rotonda. Rotonda attorniata di alberi di pino che davano ombra e refrigerio. Ogni tanto, ricordo, venivano giù pigne mature.Quel piccolo largo aveva panchine pitturate verde scuro. Di fronte la strada con una rotatoria fatta scomparire anni fa. Erano gli anni in cui bastava poco che il tempo diventasse tutto nostro. Le giornate erano leggere al canto delle cicale, si discuteva di cultura, della politica giovanile, ma non mancavano le ore di spensieratezza; ricordo la lettura di un libro avuto in regalo, quello dello scrittore Silvio Pellico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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