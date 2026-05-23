Martedì 26 maggio, alle ore 19.00, ricorderemo, presso il Circolo Unione, Umberto Leone, scomparso assai prematuramente, a causa di un male incurabile. L’evento, cui prenderanno parte i genitori di questo ragazzo semplicemente straordinario, sarà svolto in collaborazione con la meritoria associazione, della quale il nostro amico era componente.Si tratta del gruppo volontaristico “Scamu- I protettori dei sogni”, costituito da persone, dotate di un’umanita’ sconfinata, che indossano gli abiti dei supereroi e dei personaggi dei fumetti, per portare gioia e spensieratezza ai bamibini, ricoverati nelle strutture ospedaliere del nostro territorio. Racconteremo una storia incredibile di vicinanza a chi soffre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, evento in ricordo di Umberto Leone

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