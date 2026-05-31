manfredonia gattino intrappolato sotto un pontile del porto turistico intervento vigili del fuoco

Notizia in breve

Un gattino è rimasto intrappolato sotto un pontile del Porto Turistico di Manfredonia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberarlo. L’intervento si è concluso con successo, senza riportare ferite al felino. Non sono stati segnalati altri dettagli sull’area o sulle circostanze dell’incidente. La presenza dei soccorritori è stata confermata poco dopo la richiesta di aiuto.