Manfredonia gattino intrappolato sotto un pontile del Porto Turistico Intervento Vigili del Fuoco

Da ilsipontino.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gattino è rimasto intrappolato sotto un pontile del Porto Turistico di Manfredonia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberarlo. L’intervento si è concluso con successo, senza riportare ferite al felino. Non sono stati segnalati altri dettagli sull’area o sulle circostanze dell’incidente. La presenza dei soccorritori è stata confermata poco dopo la richiesta di aiuto.

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Un ringraziamento ai #vigilidelfuoco di Manfredonia per il prezioso e tempestivo intervento per il salvataggio di un gattino intrappolato sotto il pontile galleggiante presso il Marina del Gargano Porto Turistico di ManfredoniaGrazie????Liliana Rinaldi IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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