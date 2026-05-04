Prendono fuoco alcune sterpaglie sotto al ponte Verdi | intervento dei vigili del fuoco

Da parmatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio, poco prima delle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie sotto il ponte Verdi a Parma. Il fuoco ha interessato l’area della zona centrale della città, causando l’attivazione delle squadre di pronto intervento. Non sono state segnalate persone coinvolte né danni a strutture vicine. L’incendio è stato domato in breve tempo.

Poco prima delle ore 12 di lunedì 4 maggio è scattato l'allarme per un rogo di sterpaglie nella zona del ponte Verdi a Parma. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di via Chiavari a Parma, oltre a una pattuglia della polizia locale. Secondo le prime.🔗 Leggi su Parmatoday.it

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Cade dal ponte nel fiume: l’intervento delicato dei vigili del fuocoForlì, 19 marzo 2026 – Attimi di tensione oggi all’ora di pranzo a Galeata, in provincia di Forlì Cesena: una persona è caduta dal ponte in un fiume.

Leggi anche: Fumo denso e baracca a fuoco: intervento dei vigili del fuoco

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Incendio in cantiere, a fuoco tubi e sterpaglie: alta colonna di fumo visibile in città; I piumini prendono fuoco, una squadra del 115 in strada Quarta; Incendio al Parco Don Bosco di Bologna, in fiamme 2mila metri quadrati di sterpaglie; Incendio al centro ippico, salvati trenta cavalli.

Bruciano sterpaglie a Isola Serafini, sul posto i vigili del fuocoIntervento nel pomeriggio del 2 maggio a Isola Serafini, nel Comune di Monticelli d'Ongina, per i vigili del fuoco di Piacenza. Alcune sterpaglie di ... piacenzasera.it

Appicca fuoco sterpaglie vicino a case e aggredisce un agenteUn 50enne di origini statunitensi è stato sorpreso ad Ancona mentre appiccava le fiamme tra le sterpaglie in prossimità di alcuni condomini in via Caucci. E' accaduto verso le 23 di ieri sera ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.