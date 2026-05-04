Prendono fuoco alcune sterpaglie sotto al ponte Verdi | intervento dei vigili del fuoco

Lunedì 4 maggio, poco prima delle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie sotto il ponte Verdi a Parma. Il fuoco ha interessato l’area della zona centrale della città, causando l’attivazione delle squadre di pronto intervento. Non sono state segnalate persone coinvolte né danni a strutture vicine. L’incendio è stato domato in breve tempo.

Poco prima delle ore 12 di lunedì 4 maggio è scattato l'allarme per un rogo di sterpaglie nella zona del ponte Verdi a Parma. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di via Chiavari a Parma, oltre a una pattuglia della polizia locale. Secondo le prime.🔗 Leggi su Parmatoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Cade dal ponte nel fiume: l’intervento delicato dei vigili del fuocoForlì, 19 marzo 2026 – Attimi di tensione oggi all’ora di pranzo a Galeata, in provincia di Forlì Cesena: una persona è caduta dal ponte in un fiume. Leggi anche: Fumo denso e baracca a fuoco: intervento dei vigili del fuoco Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio in cantiere, a fuoco tubi e sterpaglie: alta colonna di fumo visibile in città; I piumini prendono fuoco, una squadra del 115 in strada Quarta; Incendio al Parco Don Bosco di Bologna, in fiamme 2mila metri quadrati di sterpaglie; Incendio al centro ippico, salvati trenta cavalli. Bruciano sterpaglie a Isola Serafini, sul posto i vigili del fuocoIntervento nel pomeriggio del 2 maggio a Isola Serafini, nel Comune di Monticelli d'Ongina, per i vigili del fuoco di Piacenza. Alcune sterpaglie di ... piacenzasera.it Appicca fuoco sterpaglie vicino a case e aggredisce un agenteUn 50enne di origini statunitensi è stato sorpreso ad Ancona mentre appiccava le fiamme tra le sterpaglie in prossimità di alcuni condomini in via Caucci. E' accaduto verso le 23 di ieri sera ... ansa.it I piumini prendono fuoco, una squadra del 115 in strada Quarta x.com Vasto incendio in zona Polymer, prendono fuoco due auto e una rimessa http://ow.ly/nHJt106xKS2 #tuttoggi #Cronaca #Terni #autoametano #evidenza #incendio #polymer #terni #vigilidelfuoco - facebook.com facebook