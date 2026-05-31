Due giovani talenti di Manfredonia sono stati protagonisti delle audizioni mondiali di Notre Dame de Paris a Parigi. Rosa Placentino e Alessandro La Rosa hanno eseguito le loro performance davanti a una giuria internazionale, attirando l’attenzione per le loro capacità vocali. Le audizioni si sono svolte in un contesto di grande prestigio, con partecipanti provenienti da diversi paesi, e hanno visto i due giovani interpretare brani scelti appositamente per l’occasione.

MANFREDONIA – Dalla città sipontina fino a Parigi, nel cuore di una delle audizioni più prestigiose del panorama internazionale del musical. È una storia di talento, sacrificio e sogni che diventano realtà quella che vede protagonisti due giovanissimi ballerini di Manfredonia, Rosa Placentino e Alessandro La Rosa, allievi della scuola di danza Art Ballet Dance Studio. I due artisti, appena diciottenni, hanno rappresentato con orgoglio la loro scuola e l’intera comunità sipontina alle selezioni internazionali per il celebre musical Notre Dame de Paris, affrontando una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di ben 1.350 candidati provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia applaude i suoi giovani talenti: Rosa Placentino e Alessandro La Rosa brillano alle audizioni mondiali di Notre Dame de Paris

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