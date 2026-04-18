Il ritorno di Notre Dame de Paris ad Eboli è ancora un trionfo

Ieri sera al PalaSele di Eboli si è tenuto lo spettacolo di Notre Dame de Paris, che ha ricevuto una lunga standing ovation da parte del pubblico presente. L’evento ha visto il ritorno della produzione, confermando il suo successo anche a distanza di oltre vent’anni. Lo spettacolo è stato accolto con entusiasmo e ha riscosso consensi tra gli spettatori che hanno partecipato all’evento.

Ieri sera, al PalaSele di Eboli, il pubblico non ha avuto dubbi: una lunga standing ovation ha accolto il ritorno di Notre Dame de Paris che, ancora una volta, ha fatto centro con la forza di uno spettacolo che continua a funzionare sul palco, oggi come oltre vent’anni fa. A quattro anni dall’ultima tappa campana, lo show firmato da Riccardo Cocciante torna con una tournée che attraverserà tutta Italia nel 2026, inserendosi nel percorso che porterà al traguardo dei 25 anni dal debutto nel nostro Paese (2002–2027). Foto di Angelo Tortorella La struttura resta quella che ha reso unico il progetto: due atti e una narrazione affidata interamente alla musica e al movimento.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Il ritorno di Notre Dame de Paris ad Eboli è ancora un trionfo Notizie correlate Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli: biglietti ancora disponibiliTorna al PalaSele Notre Dame de Paris: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia, ultima volta in cui è... Notre Dame De Paris ritorna al PalaSele di Eboli con tre date imperdibiliTornano a risuonare in Campania le campane di NOTRE DAME DE PARIS: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il ritorno a Parma di Notre dame de Paris - Parlano i protagonisti - Video; NOTRE DAME DE PARIS OLTRE 350.000 BIGLIETTI VENDUTI; Notre Dame de Paris a Parma dall'11 al 14 giugno; Notre- Dame de Paris: linda e pinta. Il ritorno di Notre Dame de Paris ad Eboli è ancora un trionfoIeri sera, al PalaSele di Eboli, il pubblico non ha avuto dubbi: una lunga standing ovation ha accolto il ritorno di Notre Dame de Paris che, ancora una ... zon.it Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli: biglietti ancora disponibiliDal 17 al 19 aprile 2026 straccioni, monaci, prostitute, clandestini, reietti, esclusi, stranieri, tenebrosi, malavita, pezzenti, guardie, carcerieri, boia, torturatori, reparti della sicurezza, prigi ... salernotoday.it Mionekano elfu 1.5 · Hisia 59 | Grande Bis. Notre Dame De Paris. Calabrisella 2017 | Camping Calabrisella facebook