Notre Dame De Paris a Reggio | record di 9000 biglietti venduti

A Reggio Calabria, il musical Notre Dame De Paris sta attirando molta attenzione: sono stati venduti oltre novemila biglietti per le rappresentazioni che si terranno al Palacalafiore dal 7 al 9 maggio. L'evento sta suscitando grande interesse tra il pubblico locale, che si prepara ad accogliere lo spettacolo in tre serate consecutive. Le prevendite continuano, e il numero di spettatori attesi si avvicina a un record per questa città.

Oltre novemila biglietti sono già stati acquistati per l’imminente arrivo del musical Notre Dame De Paris a Reggio Calabria, dove il Palacalafiore ospiterà lo spettacolo dal 7 al 9 maggio prossimi. L’evento, inserito nella quarantunesima edizione della rassegna Fatti di Musica curata da Ruggero Pegna, vede una partecipazione massiccia che coinvolge non solo il pubblico adulto, ma anche un numero rilevante di studenti, con circa 3000 giovani già pronti per le matinée scolastiche previste alle ore 10:00. Un successo che supera i confini regionali e segna nuovi record. L’entusiasmo che sta travolgendo la Calabria per l’opera ispirata al romanzo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notre Dame De Paris a Reggio: record di 9000 biglietti venduti Notre Dame de Paris: oltre 350mila biglietti venduti, il tour continuaA poco più di un mese dall’inizio del suo viaggio nei teatri Notre Dame de Paris conta oltre 350. Notre Dame de Paris torna nei teatri: 250mila biglietti venduti, c’è anche ParmaIl musical capolavoro di Riccardo Cocciante riparte da Milano il 26 febbraio 2026 e aggiunge nuove date in tutta Italia.