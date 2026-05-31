Manfredonia Ancora fuoco sul territorio | incendio alla Castellana intervengono le Guardie Ambientali
Un incendio si è sviluppato nella zona della Castellana a Manfredonia. Le Guardie Ambientali sono intervenute per spegnere le fiamme e gestire l’emergenza. Sul posto sono stati inviati mezzi e personale specializzato per contenere il rogo e tutelare l’area. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio né eventuali danni. La situazione è sotto controllo, e le operazioni di spegnimento sono in corso.
🛑 Manfredonia 31 maggio 2026"Ancora fuoco sul territorio: incendio alla Castellana, intervengono le Guardie Ambientali" Nella tarda mattinata di oggi, in località La Castellana, al km 1 della SP57 per la Montagna, è stato appiccato un incendio alle sterpaglie, coinvolgendo anche parte dei rifiuti abbandonati illecitamente presenti nella zona.Le Guardie Ambientali Italiane hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, già impegnati su un altro intervento, e nel frattempo sono riuscite a contenere parte delle fiamme utilizzando i battifuoco, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un gesto irresponsabile e gravissimo, commenta Manzella, che mette a rischio il territorio, l’ambiente e la sicurezza di tutti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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