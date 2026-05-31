Manfredonia Ancora fuoco sul territorio | incendio alla Castellana intervengono le Guardie Ambientali

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nella zona della Castellana a Manfredonia. Le Guardie Ambientali sono intervenute per spegnere le fiamme e gestire l’emergenza. Sul posto sono stati inviati mezzi e personale specializzato per contenere il rogo e tutelare l’area. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio né eventuali danni. La situazione è sotto controllo, e le operazioni di spegnimento sono in corso.