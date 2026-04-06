Piombino | Due roulotte a fuoco scoppia un incendio | intervengono i pompieri

Nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile, a Piombino, nella zona di Poggio ai Venti in località Asca, si è verificato un incendio che ha coinvolto due roulotte. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio, che ha causato danni alle strutture coinvolte.

Paura per un incendio scoppiato nella zona di Poggio ai Venti, in località Asca, alla periferia di Piombino nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile. Secondo una prima ricostruzione infatti le fiamme sarebbero partite da due roulotte che hanno preso fuoco in un terreno. Dal comando di Livorno sono intervenuti con l’autobotte pompa, dal distaccamento di Cecina con l’autopompa serbatoio, altri mezzi sono poi arrivati dal distaccamento di Piombino. È stato richiesto il supporto del distaccamento di Follonica alla direzione regionale e alla Soup il supporto dei volontari e della direzione delle operazioni di spegnimento. Sul posto anche i volontari delle Pubblica Assistenza e squadre Aib. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Camion prende fuoco improvvisamente nel piazzale, intervengono i pompieri: tre mezzi bruciati nell'incendioGrande paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio che si è verificato stanotte nell'area del Consar a Ravenna, vicino alla strada statale... Leggi anche: Scoppia l'incendio nell'ex mangimificio: intervengono i Vigili del Fuoco