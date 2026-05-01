Principio di incendio su un' auto in sosta | intervengono vigili del fuoco e carabinieri
Un principio di incendio ha coinvolto un'auto parcheggiata in via Fratelli Cervi, a Villa Castelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno spento le fiamme prima che si sviluppassero ulteriormente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente. L’auto, una Toyota Rav 4, è stata sottoposta a controlli, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo.
FRANCAVILLA FONTANA - Le fiamme sono state spente sul nascere. Un principio di incendio ha interessato una Rav 4 Toyota parcheggiata in via Fratelli Cervi, a Villa Castelli. L'episodio si è verificato alle prime luci di oggi (venerdì 1 maggio). Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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