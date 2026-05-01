Principio di incendio su un' auto in sosta | intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Un principio di incendio ha coinvolto un'auto parcheggiata in via Fratelli Cervi, a Villa Castelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno spento le fiamme prima che si sviluppassero ulteriormente. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente. L’auto, una Toyota Rav 4, è stata sottoposta a controlli, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per stabilire le cause del rogo.