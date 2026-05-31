A Mandello del Lario è stata avviata una petizione per chiedere un intervento contro comportamenti considerati maleducati e invasivi da parte di alcuni visitatori. La richiesta nasce dalle segnalazioni di residenti e commercianti che denunciano fastidi legati a comportamenti scorretti, come l’occupazione indebita di spazi pubblici e il disturbo durante le attività quotidiane. La petizione mira ad attirare l’attenzione delle autorità locali per adottare misure volte a regolamentare l’afflusso di visitatori nella zona.

A pochi chilometri da Lecco, a Mandello del Lario, un tempo perla della costa orientale, meta di turisti anche stranieri, l'invasione massiccia di gruppi di maranza e la maleducazione di quei visitatori che imbrattano dappertutto e lasciano rifiuti sulle spiaggette, ha cambiato il volto del piccolo comune. Così, residenti, commercianti e operatori turistici, si sono uniti ed hanno organizzato una petizione. Per chiedere al Sindaco di mettere un freno all’invasione di chi non ha rispetto ne per l'ambiente, ne per le cose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mandello del Lario, i cittadini lanciano la petizione: stop all'invasione dei maleducati

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